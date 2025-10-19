Победила лейкемию и снималась вместе с Делоном: умерла актриса Мартина Брошар

Умерла французская актриса, писательница Мартина Брошар. Ей был 81 год.

Актриса ушла из жизни 18 октября, причины не уточняются, сообщается на сайте «Кино-театр.ру».

Мартина Брошар родилась 2 января 1946 года. Дебютировала в кино в конце 1960-х, играя в основном небольшие роли во Франции. С 1970 года начала сниматься преимущественно в итальянских картинах.

Брошар появлялась на одной площадке с культовыми актерами того времени — она сыграла вместе с Орнеллой Мути в «Монахинях из Сант-Арканджело», с Аленом Делоном — в «Плюшевом мишке» и с Роми Шнайдер в «Женщине в окне». Также Мартина снялась в лентах «Салон красоты», «Украденные поцелуи» и других.

После завершения кинокарьеры Мартина стала писательницей, выпустив два рассказа сборников для детей. Артистке удалось победить тяжелое заболевание — в начале нулевых у нее выявили лейкоз.

Брошар была дважды замужем, в первом браке у нее родился сын Фердинандо.

