На его счету 25 кинокартин и сериалов: сыгравший в «Молодежке» актер Алексей Булатов умер в 76 лет

Российский актер театра, кино и сериалов Алексей Булатов ушел из жизни. Ему было 76 лет. Что стало причиной смерти знаменитости, пока не известно.

Булатов скончался накануне, 27 января, передает Российская газета. При жизни артист играл как в кино, так и на сцене театра. В 1974 году он окончил Школу-студию при МХАТ СССР имени Горького. Затем Алексей служил в Русском театре Еревана и Московском драматическом театре имени Пушкина. А с 2008 года актер вошел с состав в труппы Московского драматического театра «Сопричастность».

В кино Булатов стал играть с 1977 года. Он принял участие в съемках «Слуги Государева», «Дикого», «Молодежки» и «Водоворота». Последней картиной Алексея стало «Сердце Пармы». Всего на его счету 25 кинокартин и сериалов.

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