«На днях разговаривали по телефону»: актера Николая Калинина поздравляли с днем рождения за неделю до смерти

Умерший 22 сентября актер Николай Калинин никогда не жаловался на здоровье. На днях ему звонила знакомая и поздравляла с днем рождения.

Подробности узнал сайт aif.ru.

«Мы вот только на днях с ним по телефону разговаривали, я его с днем рождения поздравляла», - поделилась собеседница.

Для бывших коллег и друзей смерть 79-летнего актера стала неожиданностью.

«Я от него никогда не слышал никаких жалоб вообще… Я 14 сентября отправил ему поздравление, а ответа не было. Написал его сыну Григорию, а тот уже ответил, что 22 сентября Николай умер», - сказал друг актера Анатолий Бобр.

Он вспоминает актера как «чудесного человека» и добряка. По словам приятеля, после выхода на пенсию артист завел попугая жако и учил его разговаривать.

Калинин известен по ролям в сериалах «Исаев», «Учитель в законе» и других. Его фильмография насчитывает 24 проекта.

