На 94-м году жизни в хосписе скончался актер «Звездного пути» Джонатан Фаруелл

На 94-м году жизни в хосписе скончался американский актер театра, кино и телевидения, прославившийся по ролям в фильмах ужасов, Джонатан Фаруелл. Он мог отменить свой следующий день рождения в январе. О его кончине сообщает Denver Gazette.

Актер родился в 1932-м году в Мичигане в творческой семье, отец был композитором, мать — актрисой. Окончил университет в Йеле, после чего служил в ВВС США. Актерскую карьеру начал с участия в Бродвейских постановках.

Сниматься в кино начал в 1960-х годах. В основном это были мыльные оперы и жанровое кино. Самая известная его роль того времени — Джордж Роулинс в «Молодых и Дерзких».

Другие проекты с участием Фаруеллом: «Все мои дети», «Звездный путь: Следующее поколение», «Больница доктора Франкенштейна», «Возвращение Сатаны» Вайнорски, «Код убийцы» с Джоном Сэвэджем, «Вампир-шериф» и другие.

Актер был дважды женат, оба раза на актрисах. Первая, Джо Фаруелл, скончалась от рака груди в 1994-м году, вторая — Деб Фаруелл ушла из жизни в 2018 году, также от онкологического заболевания.

