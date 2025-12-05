На 94-м году жизни умер Теодор Пиштек, получивший «Оскар» за фильм «Амадей». Об этом сообщает «Российская газета».

Чехословацкий художник по костюмам и сценограф Теодор Пиштек скончался в возрасте 93 лет. Его не стало 3 декабря. Причина смерти знаменитости не раскрывается.

Теодор Пиштек является обладателем премии «Оскар» за работу над костюмами в фильме «Амадей» — награду он получил в 1985 году. Он также работал над картинами «Дюна», «Арабела», «Три орешка для Золушки» и «Вальмонт». За последний фильм Пиштека также номинировали на «Оскар», однако премии он тогда не удостоился.

Пиштек родился в 1932 году в семье актеров. Он окончил пражскую Академию изящных искусств.

