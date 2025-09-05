На 93-м году жизни скончалась невестка Елизаветы II, герцогиня Кентская Кэтрин

В Великобритании скончалась герцогиня Кентская Кэтрин. Невестке Елизаветы II было 92 года. О ее кончине сообщает BBC.

«С глубоким прискорбием Букингемский дворец сообщает о кончине Ее Королевского Высочества Герцогини Кентской», — передает издание официальное сообщение.

В материале говорится, что герцогиня ушла из жизни мирно в ночь на 5 сентября. Она умерла в кругу семьи. Причина смерти не раскрывается. Все члены королевской семьи, включая короля Карла III разделили горечь потери с ее супругом, принцем Эдвардом.

Принц Эдвард приходится двоюродным братом покойной короле Елизаветы II. Его супруга Кэтрин являлась старейшим членом главной семьи Великобритании.

При жизни Кэтрин любила музыку. Она преподавала ее в начальной школе Халла и поддерживала музыкальные благотворительные организации. При этом ее ученики даже не были в курсе, что их преподаватель королевских кровей. Дети называли ее просто «миссис Кент».

