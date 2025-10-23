На 92-м году жизни умер кинопродюсер Джерри Токофски, едва не загубивший карьеру Харрисона Форда

Американский кинопродюсер, руководивший Columbia Pictures в 1960-х годах, Джерри Токофски скончался в возрасте 91 года. О его смерти сообщает The Hollywood Reporter.

Продюсер ушел из жизни по естественным причинам в своем доме, в родном Нью-Йорке. Его кончину также подтвердила семья.

Джерри Герберт Токофски родился 14 апреля 1934 года в Бруклине. Неподалеку от его дома находился театр «Билтмор», который позволил ему «убежать от уличной жизни и познакомиться с другим образом жизни вдали от мрачного и сурового района Ист-Нью-Йорк».

После окончания средней школы Токофски получил футбольную стипендию в Университете Алабамы, но после первого курса перевелся в Нью-Йоркский университет, где продолжил заниматься спортом.

Позже получил диплом по журналистике и продолжил обучение на юридическом факультете Нью-Йоркского университета. Джерри также служил в резерве армии США.

В 1960-х годах, будучи молодым руководителем Columbia, Токофски возглавлял отдел по работе с творческими кадрами, который оценивал сценарии и курировал актеров, режиссеров и продюсеров.

Среди проектов, над которыми он работал: «Где Поппа?», «Рожденный побеждать», «Отцовство», «Видение», «Город страха», «Дикий огонь» и другие. Последней работой стала лента 1995-го года «Голос травы», экранизация Трумена Капоте с Сисси Спейсек и звездой «Твин Пикс» Пайпер Лори.

Актер Харрисон Форд однажды заявил, что недальновидность Токофски, не сумевшего разглядеть потенциал молодого актера, едва не стоила ему карьеры. Позже продюсер честно признал, что в данном случае он промахнулся и оказался неправ.

