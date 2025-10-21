Испанский продюсер и ведущий Энрик Каналс умер после борьбы с раком. Об этом сообщает «Российская газета».

Режиссер, продюсер, радио- и телеведущий из Испании Энрик Каналс скончался после борьбы с раком.

Каналс родился в 1952 году в пригороде Барселоны, он работал на Каталонском телевидении директором. Режиссер занимался производством документальных исторических проектов. Он также работал на Radio Barcelona, в печатных СМИ. Свою первую картину в качестве режиссера Каналс снял в 2011 году.

