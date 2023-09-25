На 66-м году жизни умерла звезда «Глухаря» Ангелина Ноздрина

Скончалась актриса театра и кино Ангелина Ноздрина. Ее не стало в возрасте 65-ти лет. Об этом сообщает «Российская газета».

Ноздрина была женой заслуженного артиста России, актера Владимира Таныгина и не смогла долго без него прожить. Спустя год после его смерти, лишилась жизни и она. Однако причина ухода Ангелины не уточняется.

Отметим, что артистка окончила Государственный институт искусств и со студенчества уже пыталась покорять сцену. Она играла в Драматическом театре имени Маяковского в течение 10-ти лет. После ее пригласили в труппу Оренбургского драматического театра имени Горького, а затем в команду Красноярского драматического театра имени Пушкина. Исполняла роли Нозрина и в других культурных учреждениях.

Также актриса играла и в кино, и в сериалах. Зрителю она известна по проектам «Глухарь» и «Меч».

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