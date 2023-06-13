Экс-солистка группы «Росичи» Елизавета Кутурова выпала из окна десятого этажа и погибла. Об этом сообщает газета «Столица С».

По данным источника, трагедия произошла 12 июня. Тогда женщина и ее пятилетняя дочь выпали из окна. Певица скончалась на месте происшествия, а ее ребенка врачи доставили в местную больницу. Сейчас девочка находится в реанимации.

На данный момент правоохранительные органы выясняют, был ли это несчастный случай. Уточняется, что ни близкие люди, ни соседи артистки не замечали странностей в ее поведении. Окружение Елизаветы уверяет: семья была благополучной, а сама женщина не злоупотребляла алкоголем.

Известно, что в момент трагедии супруг 34-летней певицы находился в Москве.

«С сыном они жили хорошо. Своя квартира, еще дом обустраивали в деревне. Ничто не предвещало беды. Как пережить такое?» — высказался свекор Кутуровой.

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