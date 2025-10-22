На 90-м году жизни умерла Барбара Гипс, автор слогана «В космосе никто не услышит твой крик» к фильму «Чужой»

Ушла из жизни американская копирайтер Барбара Гипс, автор культовых слоганов к некоторым голливудским блокбастерам, вышедшим в период с 1970-е по 1990-е годы. Она умерла у себя дома в Бронксе, ей было 89 лет. О ее смерти сообщает Deadline.

Самая ее знаменитая фраза к фантастической киноленте 1979 года «Чужой» Ридли Скотта «В космосе никто не услышит твой крик» попала в бесчисленное множество списков лучших слоганов к фильмам.

Барбара Солинджер (девичья фамилия — прим. ред.) родилась в 1936 году в Ривердейле, Бронкс. Окончила Бостонский университет, получив степень бакалавра искусств в области драмы, и магистра искусств в Колумбийском университете.

Она играла в театре и снималась на телевидении, прежде чем в 1958 году вышла замуж за графического дизайнера Филиппа Гипса.

В публикации отмечается, что Гипс была одной из невоспетых героев Голливуда, мастером слова, умеющим описать фильм, который в противном случае мог не привлечь внимание публики.

Она написала десятки убедительных реплик для фильмов и телешоу. В их числе «Крамер против Крамера», «Роковое влечение», «Выхода нет», «Силквуд» и другие.

Однако ни одна из них не оказала такого длительного культурного влияния, как слоган именно к «Чужому». Критик газеты New York Times Джанет Мэслин начала свою рецензию к триллеру Ридли Скотта с признания, что именно фраза Барбары Гипс, использованная в рекламе к фильму, побудила ее к просмотру картины.

