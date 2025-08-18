На 90-м году жизни умер итальянский актер Пиппо Баудо

В Италии скончался актер Джузеппе Раймондо Витторио Баудо, известный под псевдонимом Пиппо Баудо. В июне ему исполнилось 89 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не разглашаются. Также нет информации о том, где будет похоронен легендарный артист.

Получив диплом юриста, Баудо переехал в Рим, чтобы осуществить свою мечту стать артистом шоу-бизнеса.

Он начал свою карьеру в конце 1950-х годов. В 1959 году дебютировал на телевидении, а в 1966 году возглавил музыкальную программу Settevoci и проснулся знаменитым на всю Италиию.

Пиппо Баудо был широко известен и за пределами Италии, так как 13 лет подряд вел фестиваль песни в Сан-Ремо. Никто не смог повторить этот рекорд артиста. Его последнее появление на телевидении состоялось в 2021 году в качестве гостя в шоу «Танцы со звёздами», сообщает портал Gente.

Ранее от сердечного приступа умер 79-летний бразильский певец Периньо Альбукерке.