На 90-м году жизни умер чешский музыкант Владимир Валек. Об этом сообщает «Российская газета».

Что стало причиной смерти — не уточняется. Известно, что похороны пройдут в Праге 26 февраля.

В 1966 году умерший возглавил оркестр Вооруженных сил Чехословакии. В 1970 он основал Дворжаковский камерный оркестр, составленный из солистов Чешского филармонического оркестра, и возглавлял его на протяжении десяти лет.

В 1986 году музыкант возглавил Симфонический оркестр Чешского радио.

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