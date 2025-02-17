Опубликовано 17 февраля 2025, 13:151 мин.
На 90-м году жизни умер чешский музыкант Владимир Валек
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На 90-м году жизни умер чешский музыкант Владимир Валек. Об этом сообщает «Российская газета».
Что стало причиной смерти — не уточняется. Известно, что похороны пройдут в Праге 26 февраля.
В 1966 году умерший возглавил оркестр Вооруженных сил Чехословакии. В 1970 он основал Дворжаковский камерный оркестр, составленный из солистов Чешского филармонического оркестра, и возглавлял его на протяжении десяти лет.
В 1986 году музыкант возглавил Симфонический оркестр Чешского радио.
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