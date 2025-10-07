На 90-м году жизни скончался легендарный индийский певец Чханнулал Мишра

Индийский певец Пандит Чханнулал Мишра скончался в возрасте 89 лет. Свой последний день рождения легендарный артист отметил в августе. О его смерти сообщает The New Indian Express.

Информацию о кончине певца также подтвердила его дочь.

Чханнулал Мишра родился 3 августа 1936 года в деревне Харихарпур округа Азамгарх. Учился у ведущих мастеров. В 1960-х годах начал профессионально выступать и записываться. Песни в его исполнении также звучат в некоторых болливудских фильмах.

Он исполнял классическую индийскую музыку. Сообщается, что в последние месяцы здоровье артиста значительно ухудшилось и он «стал слаб на голос».

За свое творчество и вклад в культуру страны музыкант был многократно награжден. Так, в 2020 году он получил вторую по значимости гражданскую премию в Индии — Падма Вибхушан, а также стипендию Академии Сангит Натак.

Ранее мы сообщали, что ушел из жизни индийский актер кино и телевидения, популярный стендап-комик и певец, известный под именем Робо Шанкар. Он умер в возрасте 46 лет.