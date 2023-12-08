На 52-м году жизни от анорексии умерла экс-супруга актера Фореста Уитакера. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на зарубежное издание Daily Mail.

51-летняя модель Кейша Нэш-Уитакер скончалась после продолжительной болезни. Долгие годы модель и актриса страдала от анорексии. Последние дни жизни она провела в больнице из-за проблем с кишечником. Несмотря на расставание, Форест поддерживал модель в борьбе с болезнью. Новость о смерти знаменитости подтвердила ее дочь Тру.

Напомним, что впервые сообщения о плохом самочувствии Кейши появились в 2014 году. Тогда она вышла в свет в платье, подчеркнувшем ее худобу. Сообщается, что в последнее время ситуация усугубилась. Родные актрисы пытались ей помочь и уговорить от отказа от диеты, но ни их просьбы, ни лечение не смогли спасти Кейшу: ее организм был сильно ослаблен.

«В последний год Кейша становилась всё более и более хрупкой. Таяла с каждый днем. Она не выходила из дома так часто, как раньше, и проводила много времени в больнице», — сообщил инсайдер.

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