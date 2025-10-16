На 88-м году жизни умерла британская писательница и историк Джиллиан Тиндалл

Британская писательница, историк и биограф Джиллиан Тиндалл скончалась в возрасте 87 лет. О ее смерти пишет The Guardian.

Автор специализировалась на жанре исторической литературы. В своих произведениях она описывала жизни обычных лондонцев. Каждая новая книга создавалась в рамках отдельной исторической темы. Например, роман «Дом у Темзы» рассказывает историю одного дома на протяжении 450 лет.

Джиллиан Элизабет Тиндалл родилась 4 мая 1938 года. Получила образование в школе Manor House в Лимпсфилде. Ее мать также была писательницей, которая умерла, когда Джиллиан была подростком.

Когда ее отец женился во второй раз, она перебралась в Париж, где несколько месяцев жила самостоятельно. Позже, вернулась в Британию, где продолжила учебу в Оксфорде. Вскоре после окончания вуза, в 1959 году, вышел ее первый роман «Безымянная улица».

Книга стала первой из более чем десятка произведений, за которые в 1972 году она получила премию Сомерсета Моэма. Также на ее счету такие романы, как «Вода и звук», «Край бумаги», «Самый молодой», «Кто-то другой», «Улетай домой», «Странник и его дитя» и другие.

С начала 1960-х годов Тиндалл писала книги в жанре научно-популярной литературы. В 1974 году вышла биография литературного гения Джорджа Гиссинга «Рожденный изгнанником» за ее авторством.

Последняя завершенная книга писательницы замыкает круг ее творчества, возвращаясь к художественной литературе. «Дневник неизвестного человека», воображаемый дневник предка-гугенота XVII века, будет опубликован в ноябре 2025 года.

