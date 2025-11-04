На 88-м году жизни умер заслуженный артист России, виолончелист Виталий Полищук

В Алтайском крае умер заслуженный артист России, виолончелист Виталий Полищук. Ему было 87 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Известно, что музыкант ушел из жизни в субботу, 1 ноября. Церемония прощания состоится 6 ноября в Барнауле, в зале № 3 на улице Аносова, 8, сообщает Telegram-канал «Вести Алтай».

«Очень талантливый и добрый, щедрый и улыбчивый, необыкновенно порядочный и влюблённый в свою профессию, примерный семьянин и заядлый рыбак», - говорится в некрологе.

Виталий Полищук был концертмейстером группы виолончелей Симфонического оркестра Государственной филармонии Алтайского края.

Кроме того, он выступал в трио «Элегия». В составе ансамбля популяризировал игру на виолончели по всему Алтайскому краю.

