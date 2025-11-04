Умерла в возрасте 89 лет трижды номинированная на «Оскар» актриса Дайан Лэдд

Умерла американская актриса Дайан Лэдд, трижды номинированная на премию «Оскар». Ей было 89 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Известно, что актриса ушла из жизни 3 ноября у себя дома в Охай, штат Калифорния, в окружении семьи.

Информацию о смерти Дайан Лэдд подтвердила ее дочь, обладательница «Оскара» Лора Дерн.

«Она была величайшей дочерью, матерью, бабушкой, актрисой, художницей и чутким человеком, каких, казалось бы, можно было создать только в мечтах», — приводит слова Дерн портал Parade..

В 1959 году началась телевизионная карьера Дайан Лэдд. Она снималась во многих популярных проектах.

За роль в сериале «Элис» актриса получила премию «Золотой глобус».

Однако популярность ей принесла роль в фильме «Дикие ангелы» в 1966 году.

Дайан Лэдд проснулась знаменитой после роли в фильме Мартина Скорсезе «Алиса здесь больше не живет», за которую она получила «Оскар».

Далее последовал детектив Романа Полански «Китайский квартал». Всего за свою карьеру Лэдд снялась в 80 фильмах и сериалах. Личная жизнь актрисы также была насыщенной. Она трижды была замужем. Две дочери родились в первом браке с Брюсом Дерном. Через девять лет пара рассталась.

В 2010 году Лэдд, Брюс и Лора получили соседние звезды на Голливудской Аллее славы, что стало первым случаем, когда членам семьи было уделено такое внимание на памятнике.

