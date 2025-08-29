Исследователь творчества Достоевского Борис Тихомиров умер в возрасте 72 лет
Умер литературовед, президент Российского общества писателя Федора Достоевского Борис Тихомиров. Ему было 72 года.
О смерти Тихомирова сообщил в своем Telegram-канале историк Николай Подосокорский. Уточняется, что Тихомиров скончался от инфаркта.
Борис Тихомиров всю жизнь занимался изучением творчества Достоевского. Являлся членом редколлегии московского научного журнала «Достоевский и мировая культура», филологического журнала ИМЛИ РАН, возглавлял редакцию петербургского альманаха «Достоевский и мировая культура». Активный многолетний участник самых авторитетных международных научных конференций, посвященных Федору Михайловичу.
Написал множество книг и статей о творчестве писателя. В научном сообществе Тихомиров считается крупнейшим знатоком темы «Петербург Достоевского».
