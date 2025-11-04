На 86-м году жизни умер самый богатый человек Великобритании Гопичанд Хиндуджа

Умер самый богатый человек Великобритании, бизнесмен индийского происхождения Гопичанд Хиндуджа. Ему было 85 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Известно, что миллиардер продолжительное время тяжело болел и ушел из жизни в Лондоне 3 ноября, сообщает The Guardian.

Семья Хиндуджа возглавила список богатейших людей Британии с совокупным чистым состоянием в 35,3 млрд фунтов стерлингов (порядка 46 млрд долларов) благодаря деятельности в банковском секторе, нефтяной отрасли, сфере недвижимости и развлечений.

Отец миллиардера Пармананд начал торговать коврами, чаем и специями в 1914 году. Позже он перенес бизнес из Индии в Иран.

Гопичанд Хиндуджа вместе со своим старшим братом Шричандом, который умер в 2023 году, переехал в Лондон в 1970 году. Основной актив семьи – инвесткомпания Hinduja Group.

Ранее на 85-м году жизни умер после пневмонии бывший вице-президент США Дик Чейни.