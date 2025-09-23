Актер из Шри-Ланки Налин Прадип скончался в реанимации на 57-м году жизни

Шри-ланкийский актер, известный как Налин Прадип, скончался в возрасте 56 лет. Он ушел из жизни в ночь на 23 сентября, находясь в реанимации. Причина, по которой он оказался в больнице, пока не уточняется.

О его смерти сообщает портал County Local News.

Полное имя артиста - Лекумлаге Налин Прадип Удавела. Он родился в 1969 году. У себя на родинке, на Шри-Ланке, он известен не только как актер кино и ТВ и драматург, но и как общественно-политический деятель.

Впервые появился в кино в 1900-х годах. Снимался в основном в телевизионных сериалах. Является лауреатом и номинантом ряда национальных телевизионных, театральных и кинонаград.

«Налин Прадип был не просто актером, он был рассказчиком, который оживлял своих персонажей благодаря своему исключительному таланту и преданности делу. Его способность находить общий язык со зрителями была беспрецедентной, что сделало его любимцем шри-ланкийского кинематографа» - говорится в некрологе артиста.

