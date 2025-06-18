На 83-м году жизни умер заслуженный артист РСФСР Камиль Валеев. Об этом сообщает Татар-информ.

Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о времени и месте церемонии прощания.

Камиль начал творческую карьеру в 1964 году. Он получил признание коллег и зрителей благодаря лиризму ролей.

В 1987 году умерший стал главным режиссером, а уже через 10 лет он возглавил театр. Под его руководством выходили постановки «Лунные вечера Айсылу», «Душенька моя» и «Роковая тайна».

Камиль — народный артист Татарской АССР и заслуженный артист РСФСР.

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