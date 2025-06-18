Коллега звезды фильма «Любовь и голуби» назвал возможную причину ее смерти

В последние годы жизни народная артистка Наталья Тенякова страдала от проблем с давлением. Об этом рассказал ее коллега по фильму «Француз» Евгений Харитонов.

Актер назвал смерть Теняковой «большой потерей для театра и всей страны». Евгений охарактеризовал Наталью как экспрессивную, яркую женщину, которая могла воплотить любой образ на сцене.

«Она запомнилась мне невероятной актрисой, с ее неповторимым тембром голоса», — приводит его слова aif.ru.

Харитонов пояснил, что в последнее время Наталья сильно болела: страдала от высокого давления. Предположительно, именно проблемы с сердечно-сосудистой системой могли стать причиной смерти артистки.

Напомним, Наталья Тенякова умерла на 81-м году жизни. Несмотря на проблемы со здоровьем, артистка до последнего не оставляла профессию и продолжала играть на сцене МХТ. Она появилась в картинах: «Француз», «Отцы и дети», «Гора самоцветов», «Любовь и голуби», «Гроза над Белой» и многих других.