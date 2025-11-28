Опубликовано 28 ноября 2025, 12:311 мин.
В возрасте 81 года умер актер Дэнни Сигрен, первым сыгравший Человека-паука
© Freepik
Умер первый Человек-паук и кукловод «Улицы Сезам», актер Дэнни Сигрен. Ему был 81 год.
О смерти сообщает Mirror.
Причины и обстоятельства смерти не раскрываются. Дата и место прощания с ним не называются.
Сигрен работал сценаристом, продюсером, танцором. Он стал известным в 1974 году, пройдя кастинг на роль Человека-паука и получив роль.
Будучи на пенсии, он жил в Южной Каролине, но появлялся на Comic Con, встречаясь со взрослыми, которые его обожали с детства.
Семья пообещала организовать памятное мероприятие в честь актера после похорон.
Ранее сообщалось о смерти солиста французской группы Les Forbans Альбера Кассаби. Он скончался в возрасте 63 лет после продолжительной болезни.