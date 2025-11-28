В возрасте 81 года умер актер Дэнни Сигрен, первым сыгравший Человека-паука

Умер первый Человек-паук и кукловод «Улицы Сезам», актер Дэнни Сигрен. Ему был 81 год.

О смерти сообщает Mirror.

Причины и обстоятельства смерти не раскрываются. Дата и место прощания с ним не называются.

Сигрен работал сценаристом, продюсером, танцором. Он стал известным в 1974 году, пройдя кастинг на роль Человека-паука и получив роль.

Будучи на пенсии, он жил в Южной Каролине, но появлялся на Comic Con, встречаясь со взрослыми, которые его обожали с детства.

Семья пообещала организовать памятное мероприятие в честь актера после похорон.

