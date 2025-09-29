На 82-м году жизни умерла заслуженная артистка России Вероника Березнякова

На 82-м году жизни скончалась советская и российская актриса, заслуженная артистка Российской Федерации Вероника Березнякова. О ее кончине сообщила пресс-служба Новокузнецкого драматического театра, на сцене которого она служила на протяжении многих лет.

Информации о причине смерти пока нет.

Вероника Березнякова родилась 7 апреля 1944 года в Ивано-Франковской области. Свое профессиональное образование она получила в Хабаровском училище культурно-просветительской работы, которое окончила в 1965 году по специальности «режиссер любительского театра». Она работала художественным руководителем в Доме культуры и выступала на сцене народного театра.

В 1968 году она стала служить в Хабаровском краевом театре драмы. В 1971 году она перешла в труппу Новокузнецкого драматического театра. Переезд в Новокузнецк был связан с личной жизнью: ее супруг получил должность заведующего постановочной частью в этом театре.

Помимо активной работы на основной сцене, Вероника Березнякова посвящала себя педагогической деятельности. С 1999 года она делилась своим мастерством с юными артистами, преподавая основы сценической речи в театре детского творчества «Юность».

Звание «Заслуженная артистка Российской Федерации» было присвоено артистке в 1996 году.

