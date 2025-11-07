На 82-м году жизни умерла чешская актриса Вера Кресадлова. Об этом сообщает «Российская газета».

5 ноября умерла актриса театра и кино. Что стало причиной смерти — не уточняется.

Кресадлова родилась в 1944 году в Праге. Ее дебют на экранах состоялся с первой половины 1960-х. В фильмографии знаменитости более тридцати работ. Она снималась в таких проектах, как «Конкурс», «Шутка», «Жаворонки на нитке», «Аккумулятор».

В 1964 году артистка вышла замуж за Милоша Формана.

