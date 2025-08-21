На 82-м году жизни умер продюсер, менеджер и друг Робина Уильямса Дэвид Стейнберг

Скончался американский сценарист и продюсер Дэвид Стейнберг, близкий друг и менеджер покойного Робина Уильямса. Он ушел из жизни в возрасте 81 года. О его смерти пишет Deadline.

Дэвид Стейнберг, известный по постановкам комедийных шоу, родился и вырос в Милуоки. В 1969-м году он переехал в Нью-Йорк после окончания университета. В Большом яблоке он начал строить карьеру в сфере шоу-бизнеса.

Со временем стал партнером в агентстве, специализировавшемся на комедии. Стейнберг спродюсировал более трех десятков проектов. Восемь их них получили «Оскар». Последняя его работа, фильм 2018 года «Робин Уильямс: Загляни мне в душу». Помимо того, что известный актер был клиентом Дэвида, он был ему еще и другом.

Среди других клиентов продюсера: Билл Кристал, Вуди Аллен, Роберт Кляйн, Мартин Шорт и другие.

«Обладая глубоким пониманием комедии и ее создателей, Дэвид Стейнберг был одним из тех редких людей, которые умели расчистить путь для гения и следить за тем, чтобы бизнес в сфере комедии никогда не мешал таланту артистов, которых он представлял. Для нас было честью называть его другом», — заявил исполнительный директор Национального центра комедии Джерни Гандерсон.

