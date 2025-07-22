На 82-м году жизни скончался американский актер и хореограф Чарльз Огинс, известный по сериалу «Красный карлик»

На 82-м году жизни умер американский актер, хореограф и певец Чарльз Огинс. Он скончался в минувшую субботу, 19 июля. О его смерти сообщает The Daily Mail.

Причина смерти легендарного актера не раскрывается.

Артист известен по своим ярким работам в кино. Он снимался в таких известных лентах, как «Месть розовой пантеры», «Верзила», «Столичный город», «Семерка Блейка». Кинозрителю Огинс особенно запомнился по роли Квига во втором сезоне научно-фантастического сериала BBC «Красный карлик».

Чарльз Огинс родился в штате Виргиния, США, в 1943 году. Впервые слава пришла к нему после того, как он поставил танцы для нескольких мюзиклов. В 1991 году получил Премию Лоренса Оливье за лучшую театральную хореографию в постановке «Пять парней по имени Мо».

Также Огинс заведовал кафедрой танца в Школе искусств Дюка Эллингтона в Вашингтоне.

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