На 81-м году жизни скончалась артистка Большого театра Елена Озерова. Об этом сообщает портал РИА Новости со ссылкой на пресс-службу заведения. Что стало причиной смерти женщины — пока не уточняется.

Озерова была руководителем детской группы Камерной сцены Большого театра. Под ее чутким контролем юные музыканты участвовали в таких постановках, как «Давайте создадим оперы», «Ванька», «Игра на воде».

Также Елене Озеровой было присвоено звание заслуженной артистки России.

Ранее стало известно о смерти звезды сериала «Нюхач» Валентины Гришокиной.