13:50, 09 июня 2023
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На 81-м году жизни скончалась артистка Большого театра Елена Озерова
Фото: freepik
На 81-м году жизни скончалась артистка Большого театра Елена Озерова. Об этом сообщает портал РИА Новости со ссылкой на пресс-службу заведения. Что стало причиной смерти женщины — пока не уточняется.
Озерова была руководителем детской группы Камерной сцены Большого театра. Под ее чутким контролем юные музыканты участвовали в таких постановках, как «Давайте создадим оперы», «Ванька», «Игра на воде».
Также Елене Озеровой было присвоено звание заслуженной артистки России.
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