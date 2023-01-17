На 80-ом году жизни скончался актер «Вызова» Леонид Кучко
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На сайте Могилевского областного театра драмы и комедии появилось сообщение о смерти Леонида Кучко. Актеру было 79 лет.
О причинах смерти артиста пока ничего не известно. Церемония прощания прошла 16 января в Могилеве. Именно там Леонид Васильевич жил в последнее время перед смертью.
За свою жизнь Кучко успел поучаствовать во многих кинопроектах. В его фильмографии насчитываются десятки достойных работ. Известность к актеру пришла после ролей в таких телепроектах, как «Вызов», «Суд», «Детективное агентство «Иван да Марья», «Человек войны», «Темная ночь».
Главной сценой Леонида Васильевича по истине считался Могилевский областной театр драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича в Бобруйске. В нем он отработал 30 лет, с 1987 по 2018 годы. Также актер сотрудничал с театрами Минска, Томска и Новосибирска.
Ранее стало известно о смерти звезды фильма «Небесные ласточки» Ольги Вардашевой. Актриса скончалась в возрасте 76-ти лет.