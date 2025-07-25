На 80-м году жизни внезапно умер музыкальный консультант «Терминатора», продюсер Бадд Карр

Американский рок-музыкант, продюсер и менеджер Бадд Карр внезапно скончался после плановой медицинской процедуры. Ее характер не уточняется. Артисту было 79 лет. О его смерти пишет Deadline.

Сообщается, что музыкант умер в Санта-Барбаре, 20 июля.

Карр начал свою карьеру в составе группы One Eyed Jacks, но в 1960-х года переключился на менеджерскую работу. Именно он открыл и подписал на лейбл группу Kansas, с которой продолжал работать на пике славы коллектива.

Помимо этого, Бадд выступал в качестве музыкального консультанта в кино и на ТВ. Так, в 1984 году он дебютировал в культовой картине «Терминатор». Всего в его списке работ более 110 кинолент, включая такие, как «Взвод», «Прирожденный убийца», «Схватка» и другие.

В 1994 году и сам снялся в кино, исполнив одну из ролей в картине «А вот и моя крошка».

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