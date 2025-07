Американский джазовый музыкант Чак Манджони умер во сне в возрасте 84 лет

Умер американский флюгельгорнист, трубач и композитор Чак Манджони, прославившийся на весь мир благодаря хиту Feels So Good. Ему было 84 года.

Официальная причина смерти не раскрывается. Известно, что музыкант ушел из жизни 22 июля во сне у себя дома в Рочестере.

Манджони родился 29 ноября 1940 года в Рочестере, который оставался его домом на протяжении всей жизни. Родители будущей звезды владели продуктовым магазином.

Чак начал заниматься музыкой в начальной школе, решив играть на трубе после просмотра фильма Кирка Дугласа «Молодой человек с рогом». В старших классах он основал джаз-бэнд вместе со своим братом.

Композиция Feels So Good, которая принесла Манджони всемирную славу, вышла в свет в 1977 году. Всего за свою карьеру он выпустил 30 альбомов.

Манджони получил две премии «Грэмми» и премию «Эмми», а также сыграл самого себя в качестве приглашенной звезды в мультсериале телеканала Fox.

Он также написал музыку для двух Олимпийских игр: летних Игр 1976 года в Монреале и зимних Игр 1980 года в Лейк-Плэсиде. Композиция Give It All You Got, которую он исполнил на церемонии закрытия последних, получила премию «Эмми», сообщает портал Npr.

