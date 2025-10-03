На 80-м году жизни умер британский музыкант, основатель The Yardbirds Крис Дрея

На 80-м году жизни скончался британский музыкант, гитарист и один из основателей культовой рок-группы The Yardbirds Крис Дрея. О его смерти сообщает Deadline.

Кончину артиста также подтвердила его невестка в соцсетях. Она не раскрыла причину смерти, отметила только, что он умер «после долгих лет проблем со здоровьем».

Дрея родился 11 ноября 1945 года в графстве Суррей, Англия. В школьные годы он познакомился с Энтони Топхэмом, и они начали вместе играть в группах. В 1963 году они объединились в одну команду и основали The Yardbirds. Крис играл на ритм-гитаре. В состав также вошли барабанщик Джим Маккарти и басист Полом Сэмвелл-Смит.

В свое время в группе играли три самых знаменитых гитариста в истории рока: Эрик Клэптон, Джефф Бек, и будущий участник Led Zeppelin Джимми Пейдж, присоединившийся к группе в 1966 году.

Группа добилась большого успеха в США с выходом своего дебютного альбома For Your Love 1965 года. Заглавная песня вошла в топ-10 в Америке и Великобритании. Позже в том же году вышел альбом Having a Rave Up with the Yardbirds, и группа добилась еще одного успеха на двух континентах с песней «Heart Full of Soul».

Группа распалась в 1968 году.

