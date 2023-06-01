На 80-м году жизни скончалась актриса фильмов «Афоня» и «Гараж» Людмила Цветкова. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

По данным источника, трагедия произошла 31 мая. Что стало причиной смерти Цветковой — пока не сообщается.

Людмила Цветкова — почетный член Российской Академии художеств, почетный деятель искусств Москвы. Прощание с актрисой состоится 2 июня в Центральном доме кинематографистов.

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