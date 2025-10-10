На 80-м году жизни от кровоизлияния в мозг умерла канадская радиоведущая Жизель Галличан

Известная канадская радио- и телеведущая Жизель Галличан скончалась в возрасте 79 лет. Причиной смерти стало кровоизлияние в мозг. О ее кончине пишет La Presse.

Она ушла из жизни в минувший понедельник, 6 октября, в Квебеке.

Жизель Галличан родилась в 1946 году в Квебеке в семье журналиста. Окончила Консерваторию драматического искусства провинции. Во время учебы подрабатывала на местной франкоязычной радиостанции.

В 1967 году она вошла в историю, став первой женщиной-корреспондентом на Radio-Mutuel. Затем работала на Radio-Canada, TVA и Radio-Québec. В 1997 году Жизель некоторое время занимала пост начальника штаба в правительстве Бушар. Позже, в том же году стала членом Бюро общественных слушаний по окружающей среде (BAPE).

Жизель Галличан была награждена медалью Национального Собрания. Два года назад радиоведущая потеряла мужа, с которым была в браке с 1989 года. Ее супруг, Жиль Норман, был ветераном La Presse и, как и она, почетным членом Press Gallery.

Он также умер от кровоизлияния в мозг в возрасте 77 лет.

