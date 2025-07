На 79-м году жизни умерла канадская певица Лора Винсон, в чьих жилах текла кровь индейцев

В возрасте 78 лет ушла из жизни канадская артистка и певица Лора Винсон, начавшая карьеру в составе рок-группы Bitter Suite. О ее смерти сообщает портал American songwriter. Причина кончины артистки не раскрывается.

Ансамбль Bitter Suite исполнительница покинула в 1973 году и сосредоточилась на кантри-проекте Red Wyng. До 2013 года записала более десяти сольных альбомов. Кроме того, артистка неоднократно появлялась в фильмах и сериалах.

Последнее время Винсон выступала группой Free Spirit, исполняя музыку коренных народов Северной Америки и метисов. К слову, в ее жилах текла кровь индейцев кри, чероки и ирокезов.

Лора является номинантом множества музыкальных наград, включая такую, как June. На счету Винсон более десяти этих премий.

Основные хиты певицы — Sweet Mountain Music, Sun Always Shines, Mes amis O Canada, Crazy Heart и In My Dreams.

