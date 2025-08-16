На 79-м году жизни умер актер фильма «Битва за Родину» Владимир Шустов

В Петропавловске на 79-м году жизни умер актер из фильма «Битва за Родину», заслуженный деятель искусств Владимир Шустов. Траурную весть сообщает Северо-Казахстанский театр драмы им. Н. Погодина.

Причины смерти артиста не уточняются.

«Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким. Царствие небесное и вечная память!» — сказано в сообщении.

17 августа в Северо-Казахстанском театре драмы пройдет церемония прощания с Шустовым. Затем состоится отпевание в храме священномученика Мефодия.

Владимир Шустов родом из Пермской области. Получив специальность режиссера театрализованных представлений в Омском университете им. Ф. М. Достоевского, работал в Кизеловском драматическом театре. В середине 1980-х присоединился к труппе Северо-Казахстанского театра драмы. Он проявил себя не только в качестве актера, но и режиссера, поставив спектакли: «Прибайкальская кадриль», «Ревизор», «В день свадьбы», «Дамы и гусары» и другие.

На экране впервые появился в 2015 году в картине «Приказ вернуться живым». Снялся в казахских фильмах «Битва за Родину» и «Смуглянка».

Ранее в Санкт-Петербурге прошли похороны народного артиста России Ивана Краско. Сиделка Дарья не смогла сдержать слез, когда увидела его в гробу в военной форме.