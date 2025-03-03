На 78-м году жизни скончался народный артист Осетии Владимир Сланов. Об этом сообщает aif.ru.

Актер Владимир Сланов умер в возрасте 77 лет. Сообщается, что артиста не стало 1 марта. Причиной смерти стала болезнь, с которой Сланов боролся последние годы жизни.

Театр юного зрителя «Саби», в котором трудился актер, принес соболезнования родным артиста.

«В этот скорбный час выражаем искренние соболезнования семье, близким, друзьям и всем, кто знал и любил Владимира Хаджимуратовича. Его вклад в искусство и доброта, останутся в наших сердцах навсегда. Пусть светлая память о нем будет живой и радостной, как те мгновения счастья, которые он дарил своим зрителям», — сказано в некрологе.

Прощание со Слановым состоится 3 марта во Владикавказе.

Ранее мы писали о том, что на 68-м году жизни скончался советский композитор Юрий Мартынов.