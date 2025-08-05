На 76-м году жизни после болезни скончался звукорежиссер «Дальтелефильм» Владимир Кириллов

Во Владивостоке скончался выдающийся звукорежиссер киностудии «Дальтелефильм», бывший председатель Приморского отделения Союза кинематографистов России Владимир Кириллов. Об этом сообщают ВЕСТИ: Приморье.

Владимир Александрович ушел из жизни в возрасте 75 лет сегодня, 5 августа, после продолжительной болезни. Детали его недуга не раскрываются.

Выдающийся звукорежиссер оставил после себя огромное наследие. Он принял участие в озвучке более 70 фильмов. Кинодеятель много лет проработал на региональном телевидении. Последние годы жизни он также преподавал в Приморском краевом колледже искусств, создавал уникальные подкасты для местного океанариума.

«Обаятельный человек и блестящий профессионал, он сгорел, как свеча на ветру, оставив светлую память всем, кто его знал и творческое наследие многим поколениям», — пишут его коллеги в материале издания.

Прощание с Владимиром Кирилловым состоится 11 августа в 12 часов на Морском кладбище Владивостока.

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