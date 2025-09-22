На 72-м году жизни умер югославский актер сериалов «Клан» и «Тени над Балканами» Энвер Петровци

Югославский актер театра, кино и ТВ Энвер Петровци умер на 72-м году жизни. О его смерти пишет Shqiptarja. Сообщается, что артиста не стало 22 сентября. Причина и детали не разглашаются.

Косово-албанский актер Энвер Петровци родился в 1954 году в Приштине. Актерскому мастерству учился в специализированной школе Белградского университета. Активно выступал на сцене театра. Основными его ролями были — Гамлет, Макбет, Юлий Цезарь.

Позже он сам стал сооснователем театра «Додна» и актерской школы в Приштине.

У актера довольно обширный послужной список в кинематографе. Сниматься он начал в 1970-х годах и сыграл в более 80 картинах. Играл как в полном метре, так и в сериалах.

На его счету такие проекты, как: «Проклятая Америка», «Бульвар Революции», «Шершень», «Три пальмы для двух панков и малыша», сериалы «Клан» и «Тени над Балканами» и десятки других.

Последней его работай стала сербская драма «Русский консул», которая вышла в прокат в прошлом году.

В некрологе Петровци назван одним из самых выдающихся югославских артистов своего поколения.

