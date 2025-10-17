На 69-м году жизни умер заслуженный художник Калмыкии, скульптор Степан Ботиев

Скончался заслуженный художник Российской Федерации Степан Ботиев. Признанный мастер из Калмыкии ушел из жизни в возрасте 68 лет. О его смерти сообщают региональные СМИ.

Кончину скульптора прокомментировали в Национальном музее им. Н. Пальмова. Его назвали не только талантливым артистом, чье творчество навсегда вписано в историю культуры республики и страны, но и верным другом и коллегой.

«Его талант, преданность искусству и душевная щедрость вызывали искреннее восхищение и уважение», — говорится в сообщении.

Заслуженный художник Калмыкии Степан Кимович Ботиев также был лауреатом Серебряной медали Академии художеств России.

Он известен своими работами, такими как монумент жертвам Широклага и «Богатырь Хонгор». В 1996 году в Элисте появился памятник «Верблюд — хозяин степи», также за авторство скульптора. Кроме того, графические работы Ботиева выставлены в музеях многих городов РФ и мира. Художник дважды выставлялся в Японии.

Самая знаменитая скульптура Ботиева, принесшая автору международное признание — памятник русскому поэту Велимиру Хлебникову, установленный в Малых Дербетах.

Ранее мы сообщали о смерти всемирно известного российского скульптора Валерия Окарского.