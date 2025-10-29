На 68-м году жизни скончался первый в России регги-музыкант Андрей Куницын

Известный российский регги-музыкант Андрей Куницын скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщается на официальной странице артиста во «ВКонтакте».

Музыкант, также известный как Dr.I-Bolit и Ras Simeon, получил известность в 1990-х годах, когда выступал в известном питерском клубе TamTam c коллективом Rainbow Army Band. До этого он у себя дома записывал магнитоальбомы. Записи пользовались популярностью среди африканских студентов.

«Боб Марли из Ленинграда», как его называли некоторые коллеги, стал одним из пионеров регги-музыки в России. Он писал песни на сленге ямайских растаманов и ямайском диалекте английского языка.

В 1992-х годах он также адаптировал под жанр детские стихи.

Куницын выступал вместе с именитыми российскими рок-группами и исполнителями. Среди них: «Авиа», «Странные игры», «Колибри», «АукцЫон», «Два Самолета», Markscheider Kunst, «Химера» и «Ноль».

Прощание с артистом состоится 31 октября в петербургском крематории.

