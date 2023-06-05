На 68-м году жизни скончался актер сериала «След» Андрей Торхов

Сегодня, 5 июня, стало известно о смерти актера Андрея Торхова. Он ушел из жизни в возрасте 67 лет. Печальные новости сообщили представители Рязанского ТЮЗа в социальной сети «ВКонтакте».

Коллеги почившего выразили соболезнования родным и близким, а также отметили, что гражданская панихида не будет проводится. Это было желание самого Торхова. Однако в театре все-таки его проводят 17 июня, так как там он работал с 2011 года. За эти годы он стал неотъемлемой частью труппы. В сообщении подчеркнули, что Андрей Николаевич обладал мощным, ярким талантом и богатой творческой биографией.

К слову, актер действительно успел за свою карьеру посотрудничать со многими культурными заведениями. Так, он выступал на сценах Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, Рязанского государственного областного театра драмы и Рязанского государственного театра «На Соборной».

Кроме того, Андрей Торохов известен зрителям по ролям в кино и сериалах. В его фильмографии числятся проекты «След», «Раскол», «Коготь из Мавритании», «Законы улиц» и другие.

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