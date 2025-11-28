На 67-м году жизни умерла британская дизайнер одежды Пэм Хогг, чьи наряды носили Бьорк и Леди Гага

В возрасте 66 лет ушла из жизни британская дизайнер одежды Пэм Хогг, чьи наряды носили такие знаменитости, как Бьорк, Леди Гага и Тейлор Свифт. При этом, как пишет The Guardian, долгие годы модельеру приходилось сводить концы с концами.

«Пэм Хогг всю жизнь оставалась верна принципам, практикам, и политике арт-школ, музыкальной и клубной жизни своей юности, примерно 1980-х годов. С тех пор индустрия моды претерпела множество изменений, но она продолжала верить в индивидуальность и драматизм, которые достигаются кропотливым трудом», — говорится в материале издания.

Среди покупателей ее одежды были: Дебби Харри, Сьюзи Сью, Рианна, Лили Аллен, Кайли Миноуг и другие знаменитости. Ее клиентами также называются модели Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл.

Наряды Пэм сочетали в себе эксцентричность и интеллектуальность. Комбинезоны Хогг из латекса и ПВХ стали гламурной рабочей одеждой на рок- и поп-сцене, которые никогда не выходили из моды.

В 1990 году в Глазго состоялась ее первая собственная выставка в Художественной галерее Келвингроув. Потом был показ в галерее в Ливерпуле в 2018 году, который назывался «Божественное безумие доктора Хогг». Ее работы также хранятся в Музее Виктории и Альберта.

Ранее мы писали о смерти польского дизайнера и модельера Михала Лоевского.