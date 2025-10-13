Израильский актер Альберт Коэн умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщает «Российская газета».

Актер Альберт Коэн скончался на 94-м году жизни 11 октября. Причина смерти неизвестна.

Альберт Коэн родился в 1932 году в Болгарии, в возрасте 19 лет он вместе с родителями репатриировался в Израиль, где и построил карьеру. Актер играл в театрах «Камери», «Габима», «ХаНефеш».

Он также сыграл роли в таких фильмах, как «Саллах Шабати», «Канал Блаумильха», «Взять жену» и «Парпар Нехмад». Коэн известен как актер дубляжа. Он озвучивал героев в «Улице Сезам», «Питере Пэне», «Мэри Поппинс» и других картинах.

