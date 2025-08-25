На 66-м году жизни скончался белорусский поэт и историк Виктор Вабищевич

Советский белорусский поэт и историк Виктор Вабищевич скончался в возрасте 65 лет. Свой последний день рождения он отметил в прошлом месяце. О смерти литератора сообщили его друзья в соцсети.

По словам близких поэта, он умер по дороге в родную деревню в Столинском районе.

Виктор Вабищевич родился в деревне Рубель, Брестская область. Читать научился в возрасте 4 лет.

Там же, в родной деревне, он окончил школу с золотой медалью. Получив среднее образование, поступил в Белорусский госуниверситет на филфак, который окончил в 1982 году.

В 1970-х годах начал печататься в газетах и журналах. Его первая авторская книга «Чорны боль» вышла только в 2003 году. Член Союза белорусских писателей также занимался изучением творчества белорусских классиков литературы и сам преподавал историю и художественную культуру страны.

В 2010 году стал лауреатом региональной премии по литературе.

