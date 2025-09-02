На 64-м году жизни умер всемирно признанный голландский лютнист Фред Джейкобс

В возрасте 63 лет ушел из жизни знаменитый голландский музыкант Фред Джейкобс, признанный во всем мире лютнист. О его кончине сообщает портал новостей классической музыки Slipped Disk.

Артист скончался 28 августа в своем доме в Амстердаме. Причина смерти не раскрывается. Однако уточняется, что последние годы жизни он страдал тяжелым ревматоидным артритом. Из-за недуга ему пришлось оставить сцену.

Джейкобс родился в 1961 году. Окончил две консерватории, его педагогами стали ведущие мировые мастера лютни. В начале карьеры сперва освоил скрипку и гитару.

Музыкант сотрудничал почти со всеми ведущими европейскими оркестрами, а также играл в оркестровой яме в десятках барочных опер по всему миру.

В течение тридцати лет он также преподавал игру на лютне в Амстердамской консерватории.

«Когда это было необходимо, его напор мог воодушевить и повести за собой всю секцию континуо, но уже через секунду он делал что-то совершенно завораживающее и невероятно музыкальное. Фред был также прекрасным коллегой, очень воспитанным и безукоризненно вежливым, полным энтузиазма и удивительно эрудированным во многих областях», — говорится в материале сайта.

