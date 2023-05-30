На 63-м году жизни умер актер сериалов «Склифосовский» и «Каменская» Николай Шатохин

29 мая из жизни ушел российский актер театра и кино Николай Шатохин. На момент смерти ему было 62 года. Трагические новости сообщила режиссер, знакомая с почившим, Ксения Зорина в своем микроблоге.

По словам кинематографиста, Шатохин ушел из жизни в больнице. Однако причина смерти не была названа. Известно, что близкие актера уже активно готовятся к похоронам. Прощание состоится 1 июня на сцене Московского театра юного зрителя, но дата может измениться.

Напомним, что Николай Шатохин за свою карьеру сыграл во многих проектах. Зрителям он особенно запомнился по сериалам «Склифосовский» и «Каменская». Также его талант раскрывался в фильмах «Чувствительный милиционер» Киры Муратовой и «Трудно первые сто лет» Виктора Аристова. Кроме того, в его послужном списке кинокартины «Меченосец», «Лекарство от смерти», «Орда», «Куприн», «Довлатов».

Николай Шатахин много сотрудничал и с театрами. Так, чаще всего поклонники могли наблюдать его МТЮЗе, куда он пошел работать после окончания театрального ВУЗа ГИТИС.

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