На 62-м году жизни скончался сыгравший ребенка-бейсболиста актер Джеффри Луи Старр

В возрасте 61 года скончался бывший американский актер-ребенок Джеффри Луи Старр. О его смерти пишет TMZ.

Сообщается, что Джеффри скончался в больнице в Карбондейле, штат Иллинойс, после «борьбы с болезнью». Официальная причина смерти пока не названа. В материале издания уточняется, что Старр «ушел из жизни в окружении близких».

Брат актера, Джеффри, почтил его память в социальных сетях и рассказал, что Джеффри «болел несколько лет».

«Джефф прожил удивительную жизнь и делился ею с бесчисленным множеством людей. Джефф никогда не был чужаком и на протяжении многих лет помогал огромному количеству людей. Наша семья пережила много потерь в прошлом, но мы должны выстоять», — написал он.

Известность в США актер получил после выхода фильмов «Плохие новости для медведей» (1977) и «Плохие новости для медведей в Японии» (1978), в которых он сыграл юного бейсболиста Майка Энгельберга.

У артиста не было официальных наград. По данным TMZ, в последние годы Старр появлялся в нескольких проектах в качестве статиста. В 2010 году он стал дьяконом в церкви.

Ранее мы писали о смерти американского актера, игравшего в фильмах и сериалах ребенка, Джимми Хант.