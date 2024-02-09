Актер Александр Фабисяк умер в 78 лет

Стало известно о смерти 78-летнего актера Александра Фабисяка. Зрителям он хорошо знаком по роли прокурора в драме «Псы».

О смерти актера сообщила «Российская газета» со ссылкой на заявление театра, в котором тот служил 45 лет.

Фабисяк умер 9 февраля. Причина смерти не уточняется.

Фабисяк – уроженец Кракова, выпускник Академии театрального искусства. Там же он работал деканом актерского факультета. Известен по фильмам «Дополнение», «Ноябрьская ночь», «Гамлет» и другим.

Ранее сообщалось о смерти 27-летнего актера Кирилла Турутина. Его мать рассказала, что перед этим он получил травму на съемках. Характер травмы не уточнялся, но после нее актер два дня был в коме.

Известно, что Турутин умер еще в январе. Однако новость о смерти актера появилась лишь в феврале.